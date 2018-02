CONFINDUSTRIA: VENERDì ASSISE A VERONA, GIORNATA DI PROPOSTE SENZA POLITICI

14 febbraio 2018- 19:49

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Migliaia di imprenditori e nessun politico, neppure in platea. Per una giornata dedicata a preparare e presentare l'agenda di politica economica di Confindustria, a due settimane dalle elezioni del 4 marzo. Dopodomani a Verona la Confindustria tiene le Assise generali, le prime dopo l'ultimo appuntamento del 2011. Una giornata di proposte al termine della quale il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, presenterà un manifesto economico, rivolto anche al futuro governo, con l'elenco delle priorità dell'industria italiana su temi come crescita, lavoro, giovani e fisco. Le Assise saranno "un momento alto di proposte in cui vogliamo costruire il futuro dell'Italia e porre al centro dell'attenzione del Paese la questione industriale", ha detto Boccia nel suo messaggio di invito agli associati. Nei padiglioni della fiera di Verona sono attesi migliaia di imprenditori, forse 5mila. Da viale dell'Astronomia si preferisce non sbilanciarsi sui numeri, ma la fase degli accrediti, si spiega, sta andando molto bene. La mattina di venerdì sarà dedicata alla discussione e alla consultazione su sei tavoli tematici (efficienza, formazione, investimenti, impresa, fisco ed Europa) e sarà la conclusione delle pre-Assise, il percorso di 14 tappe che negli ultimi mesi ha coinvolto in tutta Italia migliaia di imprenditori e nel corso del quale sono state discusse e selezionate le proposte per la crescita del Paese e dell'industria.Nel pomeriggio si terrà la sessione plenaria, con gli interventi di due ospiti stranieri: Marc Lazar, professore di Storia e Sociologia dell'Institut d'études politiques di Parigi, e José Manuel Barroso, presidente non esecutivo di Goldman Sachs ed ex presidente della Commissione europea. Poi ci sarà l'intervento finale di Boccia, che tirerà le fila dei lavori e presenterà al Paese e al prossimo governo le proposte di Confindustria su crescita, giovani e lavoro.