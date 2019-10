22 ottobre 2019- 17:53 Confindustria: Veneto, al via procedure per successione a Matteo Zoppas

Venezia, 22 ott. (Adnkronos) - Si è riunito oggi, presso la sede di via Torino, il Consiglio di Presidenza di Confindustria Veneto, per l’avvio delle procedure inerenti la nuova presidenza dell’Associazione regionale. Avendo garantito l’accompagnamento di questo periodo di transizione, agevolando in questo modo iter e tempi, il Presidente Matteo Zoppas ha rimesso il proprio mandato al Consiglio che, con decisione unanime, ha dato mandato al Presidente ad Interim (per anzianità Luciano Vescovi, Presidente di Confindustria Vicenza) di iniziare le procedure secondo il dettato dello Statuto.Si procederà quindi alla individuazione dei candidati alla Commissione di Designazione, che saranno sorteggiati nel prossimo Consiglio. I saggi, una volta sorteggiati, procederanno alle consultazioni per l’individuazione del candidato, sul quale il Consiglio si pronuncerà. I componenti il Consiglio di Presidenza (cioè i presidenti delle 5 associazioni territoriali ed i presidenti regionali dei giovani e della piccola industria) si ritroveranno quindi a breve per gli adempimenti elettivi.Il Consiglio "ringrazia il Presidente Matteo Zoppas per l’impegno profuso e gli obiettivi raggiunti durante il mandato, comprendendo pienamente i motivi lavorativi che lo hanno spinto alla decisione di anticiparne la scadenza e facendogli i migliori auguri per il futuro professionale che lo attende".