CONFINDUSTRIA: VENEZIA, DAMASO ZANARDO PRESENTA PROGRAMMA A CANDIDATO PRESIDENZA

13 luglio 2017- 14:40

Venezia, 13 lug. (AdnKronos) - “Ascoltare la vostra voce per diventare la vostra voce”, questo lo spirito che caratterizza gli incontri di Damaso Zanardo con gli imprenditori veneziani e rodigini per condividere, "attraverso l’ascolto, il dialogo e il confronto, il programma costruito su proposte concrete": La sua candidatura a Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo parte dalla richiesta manifestata da oltre un centinaio di imprenditori del territorio, a cui Zanardo ha deciso di rispondere "con senso di responsabilità", convinto che “le nostre imprese devono anticipare, e non subire, le ricadute dei grandi cambiamenti in corso. Per aiutare le imprese in questa congiuntura di svolta, Confindustria deve promuovere l’innovazione, proponendo soluzioni di sistema in un continuo confronto con gli attori pubblici e privati dei territori di Venezia e Rovigo, per la prima volta uniti – e quindi più` forti - in un’unica realtà` economico produttiva”.Amministratore Unico della Zanardo Servizi Logistici, componente del direttivo di Confindustria, consigliere della CCIAA di Venezia e Rovigo, Presidente della Commissione Città metropolitana, Zanardo crede "nei valori condivisi che pongono la “persona” e l’'impresa” al centro delle azioni, nel rispetto della correttezza e nell’attenzione alle più recenti trasformazioni. Ed e` da questi principi che occorre ripartire per dare vita ad una governance associativa nuova e flessibile, che rafforzi le piccole e medie imprese, e consolidi la collaborazione con le amministrazioni e le istituzioni pubbliche e private locali".“La capacità del fare, del risolvere, del creare, è nel nostro DNA – precisa Zanardo – e occorre coltivarla in azienda come in Associazione, guardando al futuro con piena consapevolezza della nostra identità, del patrimonio di saperi, relazioni, laboriosità, di ciascuno degli associati”.