CONFINDUSTRIA: VENEZIA, DAMASO ZANARDO PRESENTA PROGRAMMA A CANDIDATO PRESIDENZA (2)

13 luglio 2017- 14:40

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "In un momento storico in cui sono tanti e repentini i cambiamenti, occorre una profonda conoscenza delle sfide, grandi e piccole, e avere per ciascuna di esse capacità progettuale e risposte concrete", spiega. Nel suo programma, Zanardo affronta, suggerendo soluzioni: "le sfide a cui dovranno rispondere la manifattura, la logistica, la portualità` e Zes, il turismo e cultura, l’internazionalizzazione, tutti driver del nostro sistema imprenditoriale"."L’industria manifatturiera trova proprio nell’industria 4.0 la sua più grande opportunità, perché potrà portare grande innovazione nelle imprese, con l’introduzione delle più nuove tecnologie, e nel territorio con l’ampliamento e la creazione di nuove infrastrutture (si pensi solo alla banda ultralarga o all’Innovation Hub)", sottolinea. A questo Damaso aggiunge "il nuovo concetto di welfare e l’efficienza energetica come ulteriori perni di attenzione ai lavoratori e alle imprese per generare insieme sviluppo".