CONFINDUSTRIA: VITALONI NUOVO PRESIDENTE ANFAO

6 luglio 2017- 19:40

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Giovanni Vitaloni è il nuovo presidente di Anfao, l'associazione nazionale di Confindustria per i Fabbricanti di articoli ottici, e succede a Cirillo Marcolin. L'associazione ha eletto oggi i suoi vertici per i prossimi quattro anni: il nuovo Consiglio di Presidenza è composto da Paolo Pettazzoni, Renato Sopracolle, Lorraine Berton, Nicola Del Din (Vice Presidenti), Cirillo Marcolin (Past President). I nuovi vicepresidenti verranno coadiuvati da delegati per specifiche attività: Callisto Fedon per i rapporti con Certottica, Enrico Tormen delegato per la Commissione Tecnica e Nadia Zampol con delega all’internazionalizzazione. Vitaloni, 49 anni, già vicepresidente dell’associazione con delega a Mido, proviene da una famiglia di industriali torinesi, ed è fondatore e amministratore di Nico-design. La sua esperienza è forte di una presenza trentennale nel settore; orientato alla concretezza, la sua squadra di lavoro incarna lo slancio verso le sfide del mercato, mantenendo un legame strategico col distretto territoriale dell’occhialeria. “Opereremo per migliorare la comprensione delle problematiche d’interesse per tutti gli associati, ispirandoci a quattro valori: trasparenza, coinvolgimento, innovazione, qualità", è il programma del nuovo presidente che vuole lavorare in continuità con la presidenza uscente. "L’impegno degli ultimi 4 anni insieme al Presidente Marcolin - ha detto Vitaloni - mi ha offerto la possibilità di familiarizzare con la complessità degli obiettivi associativi e di mettere a fuoco gli interventi prioritari da concretizzare nel corso del mandato, operando soprattutto in ottica di consolidamento di quando già acquisito, ma anche integrando il programma di alcuni elementi novità. Sono onorato di subentrare in un ruolo che tradizionalmente ha espresso la rappresentanza di grandi gruppi industriali del nord-est", ha concluso.