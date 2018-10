31 ottobre 2018- 16:01 Confitarma: Boccia, sì a grande Confindustria del mare

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - Dare vita a "una grande Confindustria del mare e sviluppare al massimo grado la Blu Economy". Ad affermarlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel suo intervento all'assemblea di Confitarma. " Viviamo - ha detto - in un Paese che è un grande porto naturale avvantaggiato dalla sua posizione centrale tra Europa e Mediterraneo, aperto a est e a ovest. Un Paese che per progredire ha bisogno di infrastrutture, di aprire cantieri e non di chiuderli, di realizzare una grande politica per la crescita”.