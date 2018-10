25 ottobre 2018- 17:49 Confitarma: D’Amico di Navigazione rientra in confederazione

Roma, 25 ott. (AdnKronos) - D’Amico di Navigazione rientra in Confitarma. Ad annunciarlo è la confederazione degli armatori, dopo che oggi il Consiglio di Confitarma, riunitosi a Roma sotto la Presidenza di Mario Mattioli, ha approvato all’unanimità con acclamazione il rientro della società tra le aziende associate. La decisione assunta dagli armatori italiani, sottolinea Confitarma, è frutto di un confronto franco e schietto sulle problematiche dello shipping italiano ed internazionale, da cui è emerso l’apprezzamento della famiglia d’Amico per l’operato del Presidente Mattioli, che sin dall’inizio del primo anno del suo mandato ha messo il rientro della flotta d’Amico fra i suoi obiettivi primari."La valutazione positiva della gestione e dei risultati ottenuti dal Presidente Mattioli, coadiuvato da una squadra e una struttura capace ed efficiente - affermano Paolo e Cesare d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato della d’Amico Società di Navigazione - ha determinato il nostro rientro in Confitarma. La famiglia d’Amico ha sempre avuto un legame molto stretto con questa associazione con la quale abbiamo condiviso alcuni momenti difficili e molti successi. Abbiamo obiettivi comuni che ci uniscono e per cui lavorare insieme".