26 febbraio 2019- 15:46 Confitarma: D'Amico entra in comitato esecutivo e consiglio

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Il consiglio confederale di Confitarma, presieduto da Mario Mattioli, ha approvato all'unanimità l’ingresso di Cesare d’Amico (d’Amico Società di Navigazione) nel comitato esecutivo e nel consiglio della Confederazione Italiana Armatori. Nel corso della riunione il consiglio ha poi esaminato le principali problematiche del settore in trattazione a livello nazionale e internazionale. Particolare attenzione è stata dedicata al documento che il comitato Regole e Competitività sta mettendo a punto, e che presto Confitarma presenterà al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui vengono delineate le proposte per la sburocratizzazione del settore per accrescere la competitività della bandiera italiana. In particolare, è stata sottolineata la necessità di salvaguardare l’attuale impianto normativo che ha reso competitiva la nostra flotta sui mari del mondo, con importanti ricadute positive anche sull’occupazione, sottolineando che la semplificazione delle norme e delle procedure potrà ulteriormente rafforzare le performance della nostra industria armatoriale. Infine, è stato annunciato che nei prossimi giorni Confitarma incontrerà l'Abi e fondi istituzionali per proseguire il periodico confronto con i principali stakeholder finanziari.