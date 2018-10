31 ottobre 2018- 15:38 Confitarma: Mattioli, investiti 30 mld, flotta italiana tra prime al mondo (2)

(AdnKronos) - Particolare attenzione il presidente di Confitarma ha rivolto al tema della finanza. “In quest’ottica, è comune interesse di Confitarma e dell’Abi favorire un sempre maggiore sviluppo della relazione tra enti finanziari e imprese armatoriali” – ha dichiarato Mattioli – è altresì necessario un dialogo continuo anche con quelle realtà, in grande crescita nel panorama nazionale e internazionale, che rappresentano fonti alternative al finanziamento bancario”. Questo dialogo Confitarma lo sta portando avanti attraverso tavoli ad hoc che hanno l’obiettivo di evitare fenomeni speculativi. “Bisogna però risolvere quelle delicate situazioni finanziarie che si sono venute a creare negli anni passati attraverso nuova capacità di finanziamento per le imprese armatoriali, diffusione della conoscenza di questo importante e peculiare settore, soluzioni innovative per risolvere i crediti incagliati. Mattioli ha detto di "vedere con favore l’istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) e delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) in analogia in quanto già avviene in altri Paesi” e, riferendosi alla nuova “Via della seta”, ha aggiunto che si tratta di “un’opportunità da cogliere da parte dei nostri porti per non perdere il treno della competizione globale” . “Tutto dipenderà dalla nostra capacità negoziale e, soprattutto, dal mostrarci uniti, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. E’ forse proprio quest’ultima la sfida più grande che ci attende, anche per colmare il gap logistico, quantificato in 40 miliardi di Euro all’anno”.