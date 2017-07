CONFORAMA: ENTRA IN CAPITALE SHOWROOMPRIVè

7 luglio 2017- 12:06

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Showroomprivé, società di e-commerce tra i leader in Europa e specialista on line di beni di moda e arredamento, ha annunciato la finalizzazione dell’acquisizione di una partecipazione azionaria strategica del 17% da parte del gruppo Conforama, sussidiaria di Steinhoff, nel capitale del portale, per un valore di 157,5 milioni di euro. I fondatori manterranno una partecipazione complessiva nel capitale pari al 22,17%, e il 40,66% dei diritti di voto di Showroomprivé. Nel consiglio d’amministrazione di Showroomprivé Groupe (SRP Groupe) a rappresentare il Gruppo Conforama sarà il suo ceo Alexandre Nodale e Andrew Bond, ceo di Pepkor Europe, controllata di Steinhoff.