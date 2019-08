6 agosto 2019- 17:52 Coni: Sbrollini (Pd), 'governo toglie autonomia allo sport'

Roma, 6 ago. (AdnKronos) - "La fretta che ha caratterizzato l'iter di questo provvedimento ha un'unica ragione: quella di consegnare al sottosegretario Giorgetti una delega in bianco recando un danno enorme allo sport di base e non -come si crede- alle grandi federazioni". Lo afferma la senatrice del Pd Daniela Sbrollini, intervenendo al Senato."La finalità del disegno di legge, che non rispetta la Carta olimpica, è esclusivamente quella -aggiunge- di svuotare il Coni dei suoi compiti e delle sue funzioni, come sottolineato anche oggi dal presidente del Cio Bach nella lettera al presidente Malagò, per darli a Sport e Salute spa in modo del tutto indefinito e arbitrario, lasciando al Coni solo una funzione residuale, meramente 'istituzionale' e di rappresentanza. A conferma di questo pericoloso disegno sotteso al provvedimento, ben 378 milioni di euro sono stanziati a favore di Sport e Salute spa, mentre solo 40 milioni di euro sono dati al Coni". "Il rischio che purtroppo il nostro Paese corre è quello di perdere le Olimpiadi del 2026, di essere sanzionato dal Cio e di esserne estromesso. Anche noi vogliamo una riforma del Coni, ma il desolante risultato di oggi -conclude Sbrollini- è un provvedimento che toglie autonomia al mondo dello sport. Lo sport non ha colore politico o, almeno fino a questo momento, non lo ha avuto. Purtroppo questo è il prezzo da pagare per consegnare una delega in bianco al sottosegretario Giorgetti".