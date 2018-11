8 novembre 2018- 19:29 Consigliera M5S insulta i Sì Tav

Torino, 8 nov. - (AdnKronos) - Prima le accuse su Fb della consigliera penstastellata torinese, Viviana Ferrero che a proposito della manifestazione Si Tav di sabato in piazza Castello scrive ''Quella del NoTav/Si Tav è una guerra, una guerra economica per i Si Tav dove si mettono capitali pubblici e ricavi privati, il miglior business degli ultimi 25 anni. Non aspettiamoci tregue o cedimenti. Daranno battaglia... convincendo disperati, anziani disinformati, madamin, salottiere, porteranno pullman di persone''. Poi le scuse della stessa sempre via web ''rispetto la libertà di manifestare e quanti scenderanno in piazza, mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole''Nel mezzo, la presa di distanza su Twitter della sindaca di Torino, Chiara Appendino che scrive ''il pensiero espresso su Fb dalla consigliera Ferrero non rappresenza quello di questa amministrazione, che ribadisce il rispetto e l'ascolto di quanti parteciperanno alla manifestazione di sabato e delle loro istanze'' e la precisazione di M5S di Palazzo Civico che ribadisce ''il pieno rispetto di coloro che scenderanno in piazza, delle loro istanze e delle legittime preoccupazioni'', assicurando ''continueremo a lavorare affinché tutte le parti in causa trovino un terreno comune di dialogo nell'esclusivo interesse della collettività e del futuro del territorio''.Si consuma così la vigilia della manifestazione 'Sì, Torino va avanti' che proprio oggi ha chiarito i punti dell'iniziativa di sabato mattina alle 11 in piazza Castello presentando anche il manifesto del si in sette punti, dai trasporti con il si alla Tav e a una seconda linea di metropolitana, al rilancio della vocazione industriale e manifatturiera del capoluogo piemontese, dalla cultura allo studio, dalla ricerca e dall'innovazione alla solidarietà, all'efficienza e alla sicurezza. E intanto non mancano le sottolineature polemiche delle opposizioni che hanno annunciato la loro presenza in piazza, senza bandiere di partito. ''Le dichiarazioni e le offese della consigliera grillina Viviana Ferrero squalificano chi le ha dette e chi le riceve. Bene ha fatto il sindaco Chiara Appendino a prendere le distanze. Lo scontro politico non può arrivare a questi infimi livelli'', sottolinea in una nota il capogruppo di Fi a Palazzo Civico, Osvaldo Napoli mentre il capogruppo del Pd, Stefano Lo Russo osserva: ''Questa è la considerazione che hanno dei cittadini che so sono dichiarati favorevoli alla manifestazione'' . Sulla stessa linea il capogruppo dei Moderati in Sala Rossa, Silvio Magliano. ''Il post di Viviana Ferrero è la misura precisa del rispetto che il suo movimento ha per i cittadini torinesi e per coloro che non sono allineati con le sue posizioni politiche. Ora i Cinque Stelle se la prendono con le piazze. Proprio loro, che dalle piazze hanno fatto partire i primi 'vaffa'.Intanto i No Tav hanno annunciato per l'8 dicembre una grande manifestazione di piazza a Torino sottolineando in una nota che ''mentre in Italia si continua a morire per il maltempo e intere aree del paese vengono messe in ginocchio, c'è ancora chi nega quale siano le vere priorità della collettività, provando a mettere avanti a tutto gli interessi delle grandi aziende e dei profitti di pochi. Non ci siamo mai fatti ingannare e continueremo a lottare per la nostra terra e per un modello di sviluppo sostenibile per tutti''.