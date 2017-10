CONSIP, CHIESTA ARCHIVIAZIONE PER WOODCOCK E SCIARELLI

2 ottobre 2017- 12:18

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione per il pm di Napoli Henry John Woodcock, indagato per falso e per rivelazione del segreto in concorso con la giornalista Federica Sciarelli nell’ambito dell'inchiesta Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. L’archiviazione è stata chiesta dai pm romani anche per la conduttrice.