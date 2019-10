3 ottobre 2019- 15:39 Consip: Lotti, 'dimostrerò mia innocenza'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Oggi, 3 ottobre 2019, il Giudice per le udienze preliminari ha deciso che dovrà esserci un processo per accertare definitivamente la verità dei fatti. Il reato di cui devo rispondere è favoreggiamento di un 'non indagato'. Come ho fatto finora, affronterò tutto questo a testa alta. Ero e resto convinto che i processi si fanno nelle aule dei Tribunali e non sui giornali. Dimostrerò in quelle sedi la mia innocenza". Lo scrive Luca Lotti su Facebook.