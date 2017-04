CONSIP: MARRONI ILLUSTRA AD ANAC AZIONI AVVIATE PER RISPONDERE A RILIEVI

27 aprile 2017- 17:53

Roma, (AdnKronos) - Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha ascoltato oggi l'ad di Consip, Luigi Marroni. Al centro dell’audizione, richiesta nei giorni scorsi dalla società in un clima di collaborazione istituzionale, i rilievi mossi dall’Anac a seguito dell’ispezione effettuata nel marzo 2016 nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle stazioni appaltanti e relativa alle procedure di gara del biennio 2013-2014. Durante il suo intervento Marroni, si legge in una nota, dopo aver illustrato le azioni già avviate e quelle ancora da intraprendere, ha ribadito la piena condivisione di Consip sulle indicazioni e i suggerimenti espressi da Anac per sciogliere rapidamente e positivamente ogni perplessità emersa in merito alle restrizioni del mercato. Fra i temi affrontati, la nuova organizzazione aziendale, i meccanismi di rotazione del personale nelle aree maggiormente esposte al rischio corruzione, i nuovi strumenti di trasparenza allo studio, le modifiche che si intendono apportare nella definizione dei lotti di gara.Nel corso dell’audizione è emersa l’importanza degli strumenti di aggregazione della domanda che, se riconosciuti e raccordati istituzionalmente, possono rappresentare un vantaggioso strumento in tema di razionalizzazione della spesa e innovazione.