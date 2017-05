CONSIP: OK ASSEMBLEA A BILANCIO 2016, RISPARMIO PER PA +6%

12 maggio 2017- 12:51

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - Via libera dell'Assemblea degli azionisti di Consip al bilancio 2016 che ha registrato un valore della produzione pari a circa 50,2 milioni di euro, in netta crescita rispetto all’anno precedente (43,7 mln), facendo segnare un +15%. All’incremento del valore della produzione si contrappone un aumento, meno che proporzionale (+13%), dei costi della produzione, che sono pari a circa 48,5 mln di euro (contro i 43 del 2015). In particolare sono stati pienamente rispettati i limiti di spesa previsti dalle norme per alcune particolari categorie di spesa (emolumenti organi sociali, organizzazione eventi, manutenzione immobili, buoni pasto, etc.). In conseguenza dell’andamento di costi e ricavi, si legge nella nota diffusa dalla Consip, anche il margine operativo lordo registra un considerevole aumento, attestandosi a circa 1,6 mln di euro (circa 0,7 mln nel 2015). L’utile netto complessivo conseguito dall’azienda, pari a 789.268 euro (in crescita rispetto ai 461.036 euro del 2015) è stato destinato, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, ai diversi capitoli di entrata del bilancio dello Stato, in misura proporzionale all’entità dei risparmi conseguiti per singola voce di spesa.Per quanto riguarda i risultati della gestione, il consuntivo 2016 sulle attività progettate e sviluppate da Consip ha fatto segnare: una 'spesa presidiata' che passa da 40,1 a 48,3 miliardi (+20%), ovvero oltre la metà dell’intera spesa pubblica per beni e servizi (89 mld); un 'intermediato' che passa da 7,3 a 8,1 mld (+11%); in altri termini, ciò significa che ogni 6 euro di spesa presidiata, 1 euro viene acquistato direttamente attraverso Consip; un 'risparmio' che passa da 3,3 a 3,5 mld (+6%), come riscontrato anche dalla annuale rilevazione Mef -Istat sui prezzi di acquisto della Pa. A questo valore vanno poi aggiunte altre voci di risparmio indiretto legate all’utilizzo degli strumenti Consip (es. dematerializzazione, riduzione tempi) che sono stimati, con una apposita analisi del Politecnico di Milano, in ulteriori 3 mld.