9 luglio 2018- 11:44 Consip: rapporto sostenibilità, 8 mld risparmi, 600mila contratti su piattaforma

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - Circa otto miliardi di risparmi tra componente “diretta” (sui prezzi d’acquisto) e “indiretta” (relativi a innovazione, processo e azioni “green”); più di 600mila contratti dematerializzati conclusi sulla piattaforma elettronica, a cui sono iscritte oltre 90mila imprese; 13mila visite mensili sul portale Open data e un milione di pagine visitate sul sito istituzionale nel secondo semestre 2017; un tasso di soddisfazione delle amministrazioni di oltre il 90% e delle imprese di oltre l’80%, infine un turnover dei dipendenti di appena il 2,8%. Sono solo alcune delle cifre e degli indicatori che si possono leggere nel primo Rapporto di sostenibilità pubblicato da Consip, relativo all’attività dell’azienda nel 2017. Un racconto, questo, sull’identità, il modo di lavorare, i risultati ottenuti e le sfide future dell’azienda, che affianca il tradizionale bilancio fiscale e i dati sulle attività in esso diffusi, per valutare anche gli effetti economici, sociali e ambientali generati dalle iniziative e dai progetti realizzati. Elaborato secondo riconosciuti standard internazionali per la rendicontazione non finanziaria, ha ricevuto l’attestazione (Materiality disclosure) del Global Reporting Index.