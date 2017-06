**CONSIP: RENZI, DEPISTAGGIO REATO ODIOSO, TUTTI ZITTI ORA?**

7 giugno 2017- 17:56

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Lo so, lo so. Oggi bisognerebbe dare sfogo alla rabbia. All'improvviso scopri che nella vicenda Consip c'è un'indagine per depistaggio, reato particolarmente odioso, e ti verrebbe voglia di dire: ah, e adesso? Nessuno ha da dire nulla? Tutti zitti adesso?". Lo scrive Matteo Renzi su Instagram.