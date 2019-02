27 febbraio 2019- 17:54 Consip: Renzi, 'Ultimo e Scafarto mi querelano? Si accomodino pure, non vedo l'ora...'

Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - "Il capitano Ultimo e Scafarto mi vogliono querelare? Non vedo l'ora che lo facciano, si accomodino pure...". Così Matteo Renzi, parlando del capitano 'Ultimo' e del colonnello Scafarto che hanno annunciato una querela nei confronti dell'ex premier per quanto scritto sul suo libro 'Un'altra strada'. "Nel libro io racconto alcune storie strane accadute negli anni della Presidenza del Consiglio e engli anni successivi - dice durante la presentazione del libro - Io non insulto nessuno, se qualcuno mi vuole querelare, prego si accomodi".