CONSIP, ROBERTO BASSO NOMINATO PRESIDENTE. CANNARSA NUOVO AD

27 giugno 2017- 20:41

Roma, 27 giu. - (AdnKronos) - Il Mef ha rinnovato il Cda della Centrale acquisti nazionale, che rimarrà in carica per il triennio 2017-2019, nominando presidente di Consip Roberto Basso, dirigente generale della Direzione comunicazione istituzionale del Mef, e amministratore delegato Cristiano Cannarsa, attuale presidente e ad di Sogei Spa. Infine in qualità di consigliere di amministrazione è stata nominata Ivana Guerrera, dirigente del Dipartimento del Tesoro.