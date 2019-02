6 febbraio 2019- 16:46 Consob: Bersani, 'su Savona operazione non elegante'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "E’ personaggio che conosce le cose, credo che veda arrivare delle nuvole: questo governo ha fatto un bilancio come se non ci fosse un domani, ma il domani arriva, e credo ci porterà –questo lo dico io, non lo attribuisco certo a Savona– a una specie di alternativa del diavolo: dover correggere la finanza pubblica dando un altro colpo alle attività economiche in un momento che ci vede già in recessione tecnica. Quanto a questa nomina i profili giuridici sono controversi, mi pare anche un pochino imbarazzanti; vedremo, ma certamente si può già dire con un eufemismo che non è un’operazione elegante". Così Pier Luigi Bersani, intervistato da Radio radicale."Ci sono state tante polemiche in questi anni sul tema delle porte girevoli, a volte infondate a volte fondate. Passare dal governo direttamente a una autorità come la Consob -aggiunge l'esponente di Leu- crea un precedente poco simpatico. Bisognava uscire da un’impasse e hanno trovato un coniglio dal cappello, ma l’ineleganza di questa cosa può portare, sul tema delicatissimo dell’indipendenza delle autorità, un punto interrogativo. Poi l’uomo certamente corrisponde a un’idea di indipendenza e di conoscenza, anche se non può avere l’impronta del famoso rinnovamento. Non mi pare però una soluzione che dia un’immagine del Paese all’altezza dei problemi e della necessità di fare le cose perbene in assoluta trasparenza e senza prestarsi a equivoci".