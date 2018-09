20 settembre 2018- 16:10 Consob: Conte, nome presidente non c'è, ci stiamo lavorando

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "Non abbiamo ancora prefigurato quale può essere il nuovo presidente Consob, ci stiamo lavorando, confidiamo di averlo in tempi brevi e arriveremo quanto prima ad una soluzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Salisburgo per la riunione informale dei Capi di Stato e di governo dell’Ue.