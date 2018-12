28 dicembre 2018- 12:07 **Consob: Conte, nomina in prossime settimane**

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Non abbiamo ancora completato questo dossier, me ne assumo le responsabilità, stiamo lavorando su tanti fronti anche se questa non è una giustificazione. Comunque mi ha rincuorato il fatto che ci siano commissari con un profilo di competenza ben riconosciuto e la funzionalità della Consob è garantita". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno. "Nei prossimi giorni e prossime settimane avvieremo l'iter di nomina e mi posso giovare degli autorevoli suggerimenti del presidente della Repubblica e state tranquilli che verrà nominata una personalità altamente competente", conclude.