4 febbraio 2019- 18:19 Consob: Crosetto, 'stima per Savona ma ha ragione Sensi'

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Come sa chiunque mi abbia seguito qualche volta, ho grande stima e rispetto per Paolo Savona. Motivo per cui non avrei avuto nulla da dire su una sua nomina alla Consob. Ma ha ragione Sensi e, nominato, metterebbe sub iudice ogni decisione dell’autorità". Lo scrive su twitter Guido Crosetto.