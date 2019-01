31 gennaio 2019- 12:39 **Consob: Di Maio, 'Zingales? mai parlato in maggioranza'**

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Luigi Zingales per la presidenza Consob? "Non ne abbiamo mai parlato in maggioranza". Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera rispondendo a una domanda sulle presidenza della Consob.