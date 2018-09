18 settembre 2018- 19:08 Consob: Mattarella riceve ex presidente Nava, attesa per nomina successore (2)

(AdnKronos) - Ed è probabilmente proprio questo lo snodo cruciale attraverso il quale nei prossimi giorni passerà il confronto per individuare il nuovo presidente dell'organismo che vigila sulle società e la Borsa. "Ciascun potere -ha più volte rimarcato in questi tre anni e mezzo di mandato il Capo dello Stato- opera in coordinamento con gli altri, dei quali è chiamato a riconoscere responsabilità e funzioni. La dialettica proficua tra poteri si esprime in confronto collaborativo" e "il rispetto delle competenze altrui costituisce la migliore garanzia per la tutela delle proprie attribuzioni".Considerazioni che possono servire per spiegare la necessità di mantenere al riparo dalla polemica politica organi che svolgono delicate funzioni di garanzia e controllo, ma di cui soprattutto si dovrà tener conto al momento della scelta del nuovo presidente della Consob.Una nomina che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dopo aver acquisito il parere delle Camere. L'ultima parola spetta quindi al Presidente della Repubblica, che perciò non ha e non avrà una funzione meramente notarile.