4 febbraio 2019- 19:23 Consob: ok M5S a Savona apre fronda interna, 'manca solo banda Bassotti' (2)

(AdnKronos) - Non solo. Non piace ai pro-Minenna il lavorio dietro l'eventuale nomina dell'82enne Savona. Una indicazione 'scivolosa' visti i problemi procedurali: oltre all’attuale incarico di ministro -il no a 'doppie poltrone' è uno dei mantra dei 5 Stelle- la legge Madia sulla Pa prevede che non si possano ricoprire incarichi dirigenziali o direttivi per chi è in pensione, se non per un solo anno e a titolo gratuito. La presidenza Consob ha invece una durata settennale. Ma a Chigi si starebbe lavorando per risolvere tecnicamente la questione, forti anche di vecchi pareri 'rispolverati' per uscire dall'impasse. Si tratta tuttavia di un modo di procedere che risulta indigesto ai cosiddetti 'duri e puri' del Movimento. "Siamo stati sempre per il rispetto delle regole - ricorda una deputata, volto noto del M5S - ma ora le regole vanno a farsi benedire, le aggiriamo pur di accontentare Salvini e mettere a tacere il malcontento interno". E nel mirino dei malpancisti, oltre a Di Maio, ci sarebbe anche il premier Conte, 'reo' -l'accusa mossa- di non aver tutelato la corsa di Minenna ai vertici alla presidenza Consob.