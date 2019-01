11 gennaio 2019- 18:17 Consob: regge accordo M5S-Lega, continua corsa Minenna/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "Una cosa è certa - conclude Lannutti - e a onor del vero nessuno si è azzardato a dire una parola: Minenna ha la competenza per raddrizzare una Consob che sbanda oramai da anni e che potrebbe rimettere sotto il giusto controllo e indirizzo la finanza di questo Paese e da qui rilanciare l'economia nazionale. Come hanno detto i leader del governo del cambiamento ieri. È importante che si faccia presto".Intanto Di Maio, incalzato dai giornalisti a margine degli Stati generali dei consulenti del lavoro oggi a Roma, conferma la corsa dell'ex assessore capitolino, dimessosi dal Campidoglio per le incomprensioni con la sindaca Virginia Raggi. Se sarà lui a guidare la Consob "si vedrà nei prossimi giorni - sottolinea il vicepremier e ministro - ?da quel che si deciderà anche a livello di Consiglio dei ministri. Come ho detto, c'è dall'una e dall'altra parte delle forze politiche la volontà di indicare il suo nome alla Consob".