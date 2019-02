1 febbraio 2019- 19:36 Consob, spunta ipotesi Savona

Roma, 1 feb. (AdnKronos) - Circola con sempre più insistenza nelle ultime ore l'ipotesi della nomina di Paolo Savona al vertice della Consob. Secondo gli ultimi rumors, potrebbe infatti essere il ministro delle Politiche Ue la 'carta' giocata dall'esecutivo Conte per uscire dall'impasse creatasi attorno al nome dell'economista Marcello Minenna, su cui peserebbe un veto del Colle. Alla domanda se sarà Savona il nuovo 'candidato' alla guida dell'authority, un esponente M5S di alto profilo, membro del governo, si limita a rispondere all'Adnkronos: "Non confermo e non smentisco".