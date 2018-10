18 ottobre 2018- 11:24 Consob: su sito nuovo strumento per difendersi da trappole finanziarie

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Nasce Occhio alle truffe. È il nuovo strumento disponibile in home page sul sito www.consob.it che in pochi clic mette i risparmiatori in condizione di capire se l’offerta finanziaria che si accingono a valutare è promossa da soggetti autorizzati dalla Consob oppure no. Occhio alle truffe! dà facile accesso alle banche dati della Consob, dove sono disponibili gli elenchi dei soggetti autorizzati e i campanelli d’allarme suonati da Consob riguardo a soggetti non autorizzati e offerte abusive. Consob raccomanda di consultare sempre Occhio alle truffe!, prima di accettare offerte finanziarie di qualsiasi tipo. Nel contenitore di Occhio alle truffe! i risparmiatori possono trovare gli aggiornamenti periodici delle segnalazioni relative ad offerte abusive di prodotti e servizi. Se il nome della società che promuove un’offerta non compare negli elenchi della Consob, vuol dire che l’offerta è abusiva. È il primo segnale d’allarme per capire che l’offerta in esame può configurarsi come truffa. Per qualsiasi esigenza i risparmiatori possono chiedere informazioni o chiarimenti direttamente alla Consob, utilizzando il link al sito.