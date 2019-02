6 febbraio 2019- 12:55 Consob: Toninelli, 'Savona incompatibile? Problema sono troppe leggi'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - La nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob "è una nomina che ho condiviso, ieri gli ho stretto la mano e fatto l'in bocca a lupo. Sono convinto che farà benissimo. La nomina è stata valutata da tanti tecnici" di Palazzo Chigi, "se poi il Pd dice che è incompatibile per me questa è una sentenza di compatibilità". Lo dice il ministro Danilo Toninelli a margine del flashmob del M5S in Piazza del Parlamento per il Restitution day."In Italia ci sono 300mila leggi, troppe - dice a chi gli domanda se per nominare Savona alla Consob siano state aggirate le regole - non abbiamo violato alcuna legge, vedrete sarà così. Prima di nominarlo abbiamo analizzato tutte le leggi, il problema è che ce ne sono troppe".