CONSULTA: AL VIA QUINTO SCRUTINIO PER ELEZIONE GIUDICE COSTITUZIONALE

29 giugno 2017- 14:13

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - Al via a Montecitorio la seduta comune del Parlamento per l'elezione di un giudice costituzionale in sostituzione di Giuseppe Frigo, dimessosi nel novembre scorso. Si tratta del quinto scrutinio e il quorum richiesto è dei tre quinti l'assemblea, pari a 570 voti. Probabile che anche stavolta finisca con un nulla di fatto, mancando ogni accordo tra le forze politiche per l'individuazione di un candidato in grado di coagulare la maggioranza richiesta.