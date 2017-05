CONSULTA: ANCORA NULLA DI FATTO PER GIUDICE, GIOVEDì NUOVA SEDUTA PARLAMENTO

11 maggio 2017- 16:40

Roma, 11 (AdnKronos) - Come previsto nulla di fatto in Parlamento riunito in seduta comune per l'elezione di un giudice costituzionale chiamato a sostituire Giuseppe Frigo, dimessosi il 7 novembre dello scorso anno. Solo il conteggio tra i presenti, come da regolamento, anche dei parlamentari in missione, ha consentito il raggiungimento del numero legale, visto che i votanti sono stati 359 su 950 aventi diritto. Impossibile quindi arrivare al quorum dei due terzi l'assemblea, 634 voti, richiesto per l'elezione. Hanno ottenuto voti: Gaetano Piepoli 50; Antonio D'Andrea 42; Felice Besostri 31; Franco Vazio 7. Voti dispersi 13, schede bianche 198, nulle 18. Una nuova seduta è stata convocata per giovedì prossimo, 18 maggio. Sarà il quarto scrutinio, quindi per eleggere il giudice occorrerà un quorum più basso, i tre quinti l'assemblea, pari a 570 preferenze.