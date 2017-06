CONSULTA: BOLDRINI, SPERO IN RAPIDA INTESA SU NUOVO GIUDICE

28 giugno 2017- 15:31

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - La presidente della Camera, Laura Boldrini, auspica che "maturino rapidamente le necessarie intese" per l'elezione di un giudice costituzionale di nomina parlamentare, alla vigilia della seduta comune delle Camere in programma domani. Si tratterà del sesto scrutinio e se ancora una volta dovesse finire con un nulla di fatto la Conferenza dei capigruppo ha già fissato per il prossimo 20 luglio una nuova seduta.