CONSULTA: DOMANI NUOVA SEDUTA PARLAMENTO, STALLO E CANDIDATURA COPPI IN CALO

28 giugno 2017- 18:53

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - Finirà probabilmente ancora con un nulla di fatto il sesto scrutinio, previsto per domani, per la nomina di un giudice costituzionale chiamato a sostituire Giuseppe Frigo, dimessosi nel novembre scorso. Già è stata programmata una eventuale nuova seduta del Parlamento per giovedì 20 luglio e per quella data si spera di riuscire a trovare un ampio consenso tra le forze politiche per raggiungere i 570 voti, tre quinti dell'assemblea, necessari per l'elezione. Un auspicio manifestato anche dalla presidente della Camera Laura Boldrini, che oggi si è augurata che "maturino rapidamente le necessarie intese".In queste ore si attende che Forza Italia indichi una rosa di tre-quattro nomi sui quali aprire un confronto tra i Gruppi parlamentari e raggiungere un equilibrio tale da resistere anche ad eventuali mal di pancia che potrebbero manifestarsi all'interno dei partiti e degli schieramenti. Un rischio che sarebbe all'origine delle difficoltà che starebbe incontrando la candidatura di Franco Coppi, nome che sembrava gradito anche al Pd, e delle conseguenti perplessità del diretto interessato.