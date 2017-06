CONSULTA: DOMANI NUOVA SEDUTA PARLAMENTO, STALLO E CANDIDATURA COPPI IN CALO (2)

28 giugno 2017- 18:53

(AdnKronos) - L'essere contemporaneamente il legale di Silvio Berlusconi e del ministro Luca Lotti potrebbe infatti rendere il noto penalista bersaglio della tentazione dei franchi tiratori di sabotare quello che verrebbe considerato un inciucio o un primo test per saggiare la possibilità di una riedizione del patto del Nazareno. Forza Italia perciò fatica a trovare un'intesa in grado di coagulare prima il consenso al suo interno e nel rapporto con i potenziali alleati di Lega e Fratelli d'Italia, che consenta poi di proporre un nome sul quale allargare il consenso in Parlamento, coinvolgendo il centrosinistra e magari anche il Movimento 5 stelle. A questo proposito sarebbe risultato interlocutorio un vertice svoltosi nel primo pomeriggio tra Silvio Berlusconi e i vertici del partito, a cominciare dai capigruppo parlamentari, Paolo Romani e Renato Brunetta.