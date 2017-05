CONSULTA: DOMANI NUOVO VOTO PARLAMENTO, ANCORA UN NULLA DI FATTO

10 maggio 2017- 18:50

Roma 10 mag. (AdnKronos) - Terza votazione domani del Parlamento riunito in seduta comune, alle 14, per l'elezione di un giudice costituzionale, chiamato a sostituire Giuseppe Frigo, dimessosi ormai più di sei mesi fa, il 7 novembre 2016. Ancora una volta il quorum è fissato nei due terzi i componenti l'assemblea, 634 preferenze, poi, dallo scrutinio successivo, si scenderà ai tre quinti l'assemblea, vale a dire 570 voti. Molto probabile un nulla di fatto anche domani, per poi facilitare un'intesa tra le forze politiche una volta che si abbassa il tetto per l'elezione.Tuttavia l'accordo tra i partiti appare ancora lontano, nonostante l'appello delle settimane scorse del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che, dopo aver incontrato i presidenti delle due Camere, Pietro Grasso e Laura Boldrini, aveva sottolineato l'"urgenza" che riveste "per il funzionamento del nostro sistema istituzionale" ristabilire il plenum della Consulta.