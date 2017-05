CONSULTA: DOMANI NUOVO VOTO PARLAMENTO, ANCORA UN NULLA DI FATTO (2)

10 maggio 2017- 18:50

(AdnKronos) - Frigo fu eletto dal Parlamento in quota centrodestra il 21 ottobre del 2008, pochi mesi dopo la vittoria alle elezioni di Silvio Berlusconi e del Pdl, ma proprio le trasformazioni degli assetti politici avvenute in questi anni rendono complicata la possibilità di concedere alla stessa area politica, ed in particolare a Forza Italia, la possibilità di esprimere un candidato. A rendere più complessa la situazione, le trattative in corso tra i partiti sulla legge elettorale. E' chiaro che il raggiungimento di intese su questo tema potrebbe riflettersi su eventuali accordi per l'elezione del giudice, coagulando le stesse forze politiche intorno ad un nome da proporre. Andrebbe comunque verificata la possibilità di raggiungere un numero sufficiente di consensi. Ancora più difficile la situazione se invece dovesse prolungarsi lo stallo nelle trattative sulla riforma elettorale.