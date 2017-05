CONSULTA: DOMANI PARLAMENTO VOTA PER GIUDICE, VERSO FUMATA NERA (2)

3 maggio 2017- 20:19

(AdnKronos) - In passato Forza Italia propose senza successo, anche per varie contingenze politiche, prima Donato Bruno e poi Francesco Paolo Sisto, entrambi parlamentari in carica. Proprio per questo il movimento azzurro potrebbe riuscire più facilmente a coagulare consensi su una figura con un profilo maggiormente tecnico. Anche se come detto appare prematuro indicare dei nomi, nelle prossime settimane potrebbero veder salire le loro quotazioni Giorgio Spangher, docente di procedura penale e già membro del Csm; oppure Tommaso Frosini, ordinario di diritto costituzionale. Vittime in passato dei reciproci veti incrociati tra i partiti, potrebbero tornare in pista anche Antonio Catricalà e Ignazio Caramazza, mentre per Michele Saponara o Maurizio Paniz potrebbe rappresentare un ostacolo l'aver ricoperto la carica di parlamentare. Nome a sorpresa potrebbe essere quello di Franco Coppi, figura di indiscutibile prestigio, anche se potrebbero essere sollevate perplessità da chi ricorda il suo essere stato membro del collegio difensivo di Silvio Berlusconi.