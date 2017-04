CONSULTA: DOPO ADDIO FRIGO DA QUASI SEI MESI SENZA PLENUM/SCHEDA

26 aprile 2017- 19:42

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Il prossimo 7 maggio, quindi tra dieci giorni, saranno sei mesi che la Corte costituzionale è senza plenum e opera con 14 dei 15 giudici previsti. Dal 7 novembre dello scorso anno, quando si dimise Giuseppe Frigo, eletto dal Parlamento in quota centrodestra il 21 ottobre del 2008 e poi entrato in carica due giorni dopo.Finora il Parlamento si è riunito in una sola occasione per eleggere il suo sucecssore, l'11 gennaio di quest'anno, ma nessun candidato è riuscito ad ottenere la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea, vale a dire 633 voti. L'intento era quello di andare avanti con le votazioni rapidamente, per poi arrivare ad abbassare il quorum, che dal quarto scrutinio è pari ai tre quinti l'Assemblea, 570 preferenze, per facilitare un accordo tra le forze politiche. Ma da quell'11 gennaio il Parlamento in seduta comune non è stato più convocato.