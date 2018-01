CONSULTA: GROSSI, RIGUARDO A NOVENNIO CON GRANDE SODDISFAZIONE

16 gennaio 2018- 16:53

Milano, 16 gen. (AdnKronos) - "Non posso che guardare a ritroso a quegli anni se non con una grande soddisfazione". Così il presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, commenta con l'AdnKronos i novi anni alla guida della Consulta a margine della lectio magistralis che ha tenuto all'Università Milano-Bicocca, dal titolo "L'invenzione del diritto: alle radici di una civiltà storica". A un mese dalla scadenza del mandato, il presidente della Consulta ricorda che si è trattato di "un tempo di grande ricchezza intellettuale, di ricchezza anche etica perché nella Corte ci misuriamo su grandi valori, che sono quelli della nostra Carta e di tutta la dimensione costituzionale. Il momento è difficile ma la Corte ha sempre avuto coscienza che il centro del suo lavoro era la salvaguardia del cittadino di oggi e di domani"."Quando nove anni fa fui eletto dal presidente Napolitano, e fu una sopresa per me, ero un professore di materia giuridica ma culturale. come la storia del diritto. Il primo momento fu non facilissimo, ma mediante lo studio, grazie a cari colleghi che mi hanno aiutato, con quella grande virtù che è l'umiltà e con la quale mi accinsi a iniziare il mio novennio, devo dire che tutto è stato superato nel migliore dei modi e non posso che guardare a ritroso - conclude Grossi - a quegli anni se non con una grande soddisfazione".