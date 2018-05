7 maggio 2018- 11:08 Consultazioni: Di Maio, disposti a cercare premier terzo con Salvini

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "La novità è che siamo disposti a cercare, con la Lega, un presidente del Consiglio che sia condiviso". Lo dice Luigi Di Maio, dopo le consultazioni al Colle con il Presidente della Repubblica. "Ieri ho detto chiaramente che siamo disponibili a scegliere un presidente del Consiglio terzo", ha spiegato Di Maio ponendo una serie di condizioni "non trattabili", ovvero "il reddito di cittadinanza, l'abolizione della legge Fornero, una serie legge anti-corruzione" che contrasti anche il fenomeno "dei giovani costretti ad emigrare all'estero". "Cosa succederà non so - ammette Di Maio - le notizie che ho io sono quelle che avete anche voi, ora capiremo cosa farà la Lega e il centrodestra. Quello che posso dirvi, oltre a questo schema non si può andare".