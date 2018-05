7 maggio 2018- 10:58 Consultazioni: Di Maio, governo politico o voto

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Se non ci saranno le condizioni per un governo politico, per noi è giusto si torni al voto". E, in tal caso, "sarà ballottaggio" tra M5S e Lega: "ora è ormai chiaro che sono due le realtà politiche che competono per il governo, gli italiani decideranno". Lo dice Luigi Di Maio subito dopo le consultazioni al Quirinale.