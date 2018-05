7 maggio 2018- 11:19 Consultazioni: Di Maio, M5S ultimo ad aver paura del voto (2)

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Le forze politiche alternative a noi - rivendica Di Maio - sperano in un risultato migliore perché hanno messo insieme dieci liste alle regionali. Alle amministrative sappiamo bene il nostro rendimento" inferiore rispetto ai risultati delle politiche, e quindi "non si utilizzino le amministrative per portarci al voto, perché in tal caso la fiducia che ci sarà tributata sarà comunque una sorpresa".