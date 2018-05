3 maggio 2018- 17:35 Consultazioni: lunedì apre alle 10 M5S, chiude Casellati alle 18 (2)

(AdnKronos) - Stavolta il Capo dello Stato riceverà le delegazioni dei Gruppi politici in ordine decrescente. Alle 10, come detto, il Movimento 5 Stelle; alle 11 il centrodestra rappresentato dai tre partiti della coalizione; alle 12 il Pd.Nel pomeriggio si riprenderà alle 16 con Liberi e Uguali, seguiti alle 16.20 dal Gruppo parlamentare per le Autonomie del Senato; alle 16.40 e alle 17 dai Gruppi Misti, rispettivamente, di Palazzo Madama e Montecitorio.Alle 17.30 e alle 18 le udienze con i presidenti della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.