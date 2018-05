7 maggio 2018- 12:53 Consultazioni: Martina, basta gioco dell'oca, Paese prima di tutto

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "A questo punto è urgente dare una soluzione alla crisi, superare lo stallo e andare a risolvere situazione come quella vissuta dal 4 marzo a oggi". Lo ha detto Maurizio Martina al termine delle consultazioni Pd al Colle. "Basta prendere tempo, basta traccheggiare, basta esasperare alcune logiche di parte che abbiamo sentito ancora in queste ore, basta con il gioco dell'oca". "Ancora in queste ore ci sembra di vivere questo gioco dell'oca che ci fa tornare sempre al punto di partenza. Per noi prima di tutto viene il Paese. Abbiamo confermato al presidente della Repubblica piena fiducia, noi sosterremo l'iniziativa del presidente della Repubblica fino in fondo con lo spirito che abbiamo cercato di indicare anche in queste ore: prima di tuto il Paese". "Le parti devono rendersi conto che da sole non ce la fanno a formare un governo. Quindi il nostro messaggio è semplice ma forte: finiscano queste logiche di parte e un passo avanti da parte di tutti", ha concluso.