7 maggio 2018- 12:47 **Consultazioni: Martina, no incarichi al buio, sì a sforzo super partes**

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "No a incarichi al buio, no a trasformismi, no a soluzioni politiche raffazzonate. Sì a un vero sforzo super partes per risolvere i problemi del Paese". Lo ha detto Maurizio Martina al termine delle consultazioni del Pd al Colle.