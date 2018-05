7 maggio 2018- 12:57 Consultazioni: Martina, Pd c'è su punti fondamentali, stop aumento Iva

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - "Se ci si intende rispetto a alcune questioni fondamentali, si può trovare la rotta". Lo ha detto Maurizio Martina al termine delle consultazioni pd al Colle. I dem, ha sottolineato, non vogliono "l'aumento dell'Iva ad ottobre ma per arrivarci, occorre fare uno sforzo" da parte di tutte le forze politiche. "Per noi poi -ha aggiunto- è fondamentale continuare a lavorare sull'agenda economica e sociale del Paese" che "non può retrocedere ora, non si possono buttare a mare i risultati ottenuti" in questi anni. "Ora bisognerebbe fare uno scatto in avanti. Noi siamo impegnati a tenere la barra su questo e quindi il nostro appello è a finire il gioco dell'oca nell'interesse generale. Noi ci siamo e seguiremo le indicazioni del presidente della Repubblica perchè per noi prima di tutto viene il Paese".