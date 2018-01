CONSUMI: ANCC-COOP, 2017 MIGLIORE ATTESE (+1,5%), BUON AUSPICIO PER 2018 (2)

4 gennaio 2018- 14:52

(AdnKronos) - Se ne avvantaggiano voci quali appunto "ripresa" (15,4%), "cambiamento" (15,1%), "benessere" (10,3%), "novità" (7,9%). A crederci di più gli over 50 rispetto a generazioni più giovani ma evidentemente meno appagate. E il Mezzogiorno a fare da pioniere della "ripresa" (parola che qui arriva al 18%).Che ottimismo sia lo dimostrano anche le intenzioni di spesa 2018 rispetto al 2017. Tutte le voci figurano al rialzo e sono soprattutto i segmenti dedicati al tempo libero, ai viaggi, al piacere personale a farla da padrone. Ritorna anche la vecchia passione degli italiani per la casa e dunque aumento di spesa per arredamento, ristrutturazioni, grandi elettrodomestici. Consapevolmente poi gli italiani mettono tra le voci di spesa in aumento anche bollette, utenze e servizi sanitari. Già il 2017 d’altronde si era rivelato migliore rispetto alle attese sul versante consumi sfiorando l’1,5% , buoni dunque gli auspici anche per il 2018 grazie a un aumento del potere d’acquisto delle famiglie che dovrebbe raggiungere ritmi di crescita prossimi all’1%. Un bicchiere mezzo pieno che toccherà stando alle previsioni più i comparti dell’audiovisivo, computer e accessori (+ 8,5% nel 2018), telefoni e equipaggiamento (+7,8%) e solo in parte l’alimentare (+ 2,1%).