29 maggio 2019- 16:51 Consumi: Assipan e Assopanificatori, 'migliaia forni a rischio chiusura'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - "Migliaia di forni a rischio chiusura" perché strette nella morsa del calo della domanda di pane e delle normative sul consumo sul posto. A suonare il campanello d'allarme sono le federazioni di categoria dei panificatori, Assipan Confcommercio e Assopanificatori Confesercenti, che hanno scritto ai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e al ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio e che si dicono pronte ad iniziative.Il rischio chiusura per migliaia di forni deriva dall’applicazione distorta della normativa che consente il consumo sul posto, disciplinata dalla legge 4 agosto n.248/2006, che sta causando ingenti danni alle attività commerciali e di laboratorio di vicinato alimentare in tutt’Italia e a Roma in particolare. La situazione, rilevano, è particolarmente drammatica a Roma dove, sulla base di interpretazioni definite dal Consiglio di Stato illogiche, i vigili urbani stanno perseguitando i panificatori del centro città con blitz seguiti da sequestri di tavoli e sedie e multe per migliaia e migliaia di euro. Nella nota i Presidenti di Assipan, Claudio Conti e di Assopanificatori, Davide Trombini, denunciano "una vera e propria attività persecutoria che spinge i panificatori verso una crisi irreversibile e alla chiusura di 1.500 attività di vicinato alimentare con laboratori, nel solo centro di Roma, bruciando 10.000 posti di lavoro, mandando all’aria investimenti per oltre 200 milioni di euro, spingendo la città verso il rischio desertificazione di servizi alimentari essenziali".